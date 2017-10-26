Зоозащитники в Иркутской области призывают не пристраивать чёрных котов до Хэллоуина

Источник: Байкал Инфо
26/10/2017 - 16:28

Зоозащитные организации Иркутской области призывают население до Хэллоуина, который празднуется 31 октября, не пристраивать чёрных кошек и котят. Как пояснили 26 октября 2017 года зоозащитники, сейчас поступает много звонков от неадекватных любителей ритуалов, которые используют котов без единого светлого пятнышка, принося их в жертву.  

Напомним, Хэллоуин празднуется накануне Дня всех святых, в народе он считается праздником нечисти, поклонения тёмным силам. 

Метки: Жизнь, Животные, Иркутская область, Праздники
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