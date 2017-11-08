«Золотые пары» ищут в Иркутске

В Иркутске ищут семьи, зарегистрировавшие брак в 1967-ом, 1962-ом и 1957-ом годах. Как сообщает 8 ноября 2017 года пресс-служба городской администрации, их приглашают участвовать в традиционном мероприятии «Золотые пары» 6 декабря, где будут чествовать юбиляров супружеской жизни, проживших в законном браке 50, 55 и 60 лет. Запись участников производится до 30 ноября на основании представленных документов (паспорт и свидетельство о заключении брака) в департаменте здравоохранения и социальной помощи населению администрации Иркутска по адресу: ул. Киевская, 2, каб. № 21. Телефон для справок: 52–04-92.