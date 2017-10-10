Золотую и бронзовую медали завоевали иркутяне на соревнованиях по стрельбе

Источник: Байкал Инфо
10/10/2017 - 11:30

Спортсмены Иркутской области выиграли две медали на всероссийских соревнованиях по стрельбе из малокалиберного оружия, которые с 28 сентября по 5 октября 2017 года проходили в Краснодаре. Как 10 октября сообщила пресс-служба министерства спорта Иркутской области, в стрельбе из произвольного малокалиберного пистолета на дистанции 50 метров второе место занял иркутянин, мастер спорта Артем Черноусов, который показал лучший результат в квалификации – 564 очка, а в финале попал 228,7 очка. Победителем в этой дисциплине стал заслуженный мастер спорта из Краснодарского края, бронзовый призер чемпионата Европы 2015 года Сергей Червяковский. В квалификации Сергей показал результат 547 очков из 600 возможных, а в финале попал 232,8 очка. На третьем месте оказался кандидат в мастера спорта из Санкт-Петербурга Иван Паньшин – 553 очка в квалификации и 205,3 очка в финале.

В стрельбе из положения лёжа из малокалиберной винтовки на дистанции 50 метров третье место занял иркутянин, мастер спорта международного класса Александр Соколов. Результат Александра в квалификации – 626,9 очка, в финале – 228,6 очка. Первое место в этом упражнении занял бронзовый призер Олимпийских игр-2016, заслуженный мастер спорта из Санкт-Петербурга Кирилл Григорьян. В квалификации Кирилл показал результат 624,5 очка, а в финале попал 250,7 очка. Второе место занял брат Александра, заслуженный мастер спорта Денис Соколов, который выступает за Ямало-Ненецкий автономный округ. Денис показал лучший результат в квалификации – 627,2 очка, а в финале попал 250,2 очка и уступил победителю всего 0,5 очка.

Фото из архива "Байкал Инфо". 

Метки: Иркутская область, Министерство спорта Иркутской области, Общество, Победы, Спорт, Россия
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