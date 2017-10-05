Золотодобывающие предприятия сливали сточные воды в реки Иркутской области

Золотодобывающие предприятия загрязняют реки Иркутской области сточными водами. Как 5 октября 2017 года сообщила пресс-служба региональной прокуратуры, выяснилось, что предприятия ООО ГДП «Катспецсервис», ООО «ЛенаЗолото», ЗАО «Дальняя Тайга», АО «АС Витим», АО «Светлый», АО «Маракан» загрязняют реки Большой Балаганах, Хомолхо, Тигелан, Жуя, Вача. По требованиям прокуратуры Иркутской области проведены внеплановые проверки организаций.

По результатам проверок служба по охране природы и озера Байкал выявила в деятельности предприятий превышение предельных концентраций при сбросах сточных вод в реки, нарушения условий водопользования, отсутствие правоустанавливающих документов на пользование водными объектами. Руководителям предприятий выданы предписания об устранении нарушений, приводящих к загрязнению водоемовов, юридические лица привлечены к административной ответственности по ст.ст. 7.6, 8.13, 8.42 КоАП РФ на общую сумму 1 млн 180 тыс. рублей.

Управление Росприроднадзора по Иркутской области в связи с выявленными нарушениями в отношении ЗАО «Дальняя Тайга» возбудило дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ. Ангаро-Байкальское территориальное управление Росрыболовства привлекло должностных лиц золотодобывающих предприятий к административной ответственности по ст. ст. 8.33, 8.38 КоАП РФ в виде штрафов в размере 210 тыс. рублей за нарушение правил охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания.