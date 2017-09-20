Знаменитые спектакли покажут в октябре в Тайшете на «РУСАЛ фестивAL»

Очередной кинофестиваль «РУСАЛ фестивAL #кино» пройдет 7-8 октября 2017 года в центре творчества «Радуга» в Тайшете. Как 20 сентября 2017 года сообщила пресс-служба РУСАЛа со ссылкой на директора департамента общественных связей компании Ольгу Санарову, в первый день фестиваля будут представлены новинки отечественного кинематографа, во второй – киноверсии спектаклей-лауреатов премии «Золотая маска».

«Мы покажем три лучшие постановки. Спектакль «Гроза» получил премию «Золотая маска» в номинации «Лучшая работа режиссера»: Андрей Могучий особо передал мелодичное звучание текста Островского, усилив его народным говором и речитативом. А мой любимый спектакль «Война и мир. Начало романа» в театре «Мастерская П.Н. Фоменко» уже около 15 лет идет с неизменными аншлагами, билеты на него практически не достать, – рассказала Ольга Санарова. – Во время спектакля Екатеринбургского театра оперы и балета «Ромео и Джульетта» обратите особое внимание на красоту костюмов с принтами картин художников эпохи Возрождения».

Она отметила, что формат киноспектаклей уже несколько лет набирает популярность, при этом не у всех муниципалитетов есть возможность посмотреть их. Именно для зрителей отдаленных поселений и был создан кинофестиваль, который проходит уже третий год. «Для нас важно, чтобы в регионах присутствия тоже была культурная и общественная жизнь, чтобы росло количество образованных, современных людей с активной жизненной позицией, широким кругозором, которые могли бы реализовать в дальнейшем свой творческий потенциал», – отметила Ольга Санарова.

Она рассказала, чтобы передать всю атмосферу спектакля на экране, несколько месяцев проводится кропотливая работа. Например, расписывается партитура съемки и планы для каждого оператора. В съемке задействованы портативные телевизионные станции, которые обеспечивают трансляцию спектакля для кинотеатров. Это сравнимо с трансляцией крупных площадных концертов или футбольных матчей. Все спектакли снимаются дважды: первый раз на репетиции, чтобы посмотреть качество картинки, правильность выбранных планов, второй – во время самого показа для зрителей и жюри конкурса «Золотая маска».

Кинофестиваль пройдет в нескольких города присутствия РУСАЛа по всей России. Для тех городов, в которых нет кинотеатра, компания организует всю техническую часть для показов – привозит экраны, звуковые системы, а также обслуживающий персонал. В итоге зрители увидят спектакль с хорошим звуком и видеокартинкой, которые обеспечат им ощущение присутствия в театре. Вход на все кинопоказы спектаклей абсолютно свободный.

Фото пресс-службы РУСАЛа.