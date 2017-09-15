Знакомые пьесы на чужом языке покажут на фестивале драматургии им. Вампилова в Иркутске

Зарубежные театры-участники XI международного театрального фестиваля современной драматургии им. Александра Вампилова в Иркутске представят спектакли на иностранном языке. Об этом 15 сентября 2017 года рассказал директор Иркутского академического драматического театра им. Н.Охлопкова Анатолий Стрельцов на пресс-конференции в преддверии фестиваля, который пройдёт с 17 по 24 сентября. Напомним, помимо российских театров его участниками станут коллективы из Южной Кореи, Италии, Монголии, Франции, Узбекистана и Японии.

Анатолий Стрельцов выразил надежду на то, что произведения Александра Вампилова будут понятны зрителям фестиваля в 2017 году и на иностранном языке. «Мы в Иркутске знаем эти пьесы. Думаю все, кто придут на спектакли, их знают», - сказал он.

При этом Анатолий Стрельцов заметил, что необходимость в синхронном переводе иноязычных постановок есть, и соответствующее современное оборудование – «не такое дорогое удовольствие». По его словам, если театр в следующем году получит поддержку властей Иркутской области на покупку оборудования, такие аппараты могли бы приобрести.