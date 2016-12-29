Знак отличия «Золотой фонд прессы» получил журнал «Сибирячок»

Второй год подряд детский журнал «Сибирячок» получил знак отличия «Золотой фонд прессы» I степени. Как сообщает 29 декабря 2016 года специалист по связям с общественностью журнала Ольга Просекина, этот знак отличия находится под патронатом Российской библиотечной ассоциации. Издания, вошедшие в «Золотой фонд прессы», рекомендуют российским библиотекам для комплектования своих фондов, а также администрациям регионов РФ для издания социальных подписных каталогов для малообеспеченных слоёв населения.

««Сибирячок» уже не первый год становится обладателем знака отличия «Золотой фонд прессы», – отмечает главный редактор журнала Татьяна Тихонова. – Каждый раз журнал подтверждает свои позиции качественного периодического издания для детей и получает высокие профессиональные оценки жюри».

На профессиональную экспертизу были отправлены пять номеров журнала 2016 года. Содержание изданий представлено литературным творчеством сибирских авторов – В. Распутина, Г. Михасенко, М. Трофимова, М. Сергеева, В. Стародумова, В. Хайрюзова, А. Горбунова, С. Волковой и других. Публикации на краеведческую и природоведческую, межэтническую темы знакомят юного читателя с родным краем, народами, проживающими в Прибайкалье. Разнообразные мастерские, затеи и конкурсы, помогают ребенку организовать качественный досуг.

Детский журнал «Сибирячок» принимает участие в программе конкурса «Золотой фонд прессы» с 2006 года. Организаторы конкурса – редакция журнала «Журналист», дирекция и оргкомитет «Золотого фонда прессы» при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ и федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ.