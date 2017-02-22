Зимний фестиваль Baikal Live пройдёт в Иркутске и Листвянке

Лайт-версия летнего фестиваля Baikal Live в 2017 году традиционно пройдёт в Иркутск и Листвянке. Как сообщают организаторы, 24-26 февраля иркутских зрителей будут радовать уже ставшие почти родными Павел Фахртдинов, Михаил Башаков и Борис Голик, а также совсем родной Олег Медведев. Особым гостем фестиваля станет Алексей Вдовин (Москва).

Приедет также группа «Шоно», ставшая открытием летнего фестиваля-2016 на Байкале и Зорик (группа «Хама Угы») с сольной этнической программой. Впервые на зимнем фестивале выступят группы «Бакшиш» и «Септима».

Основной концерт состоится 25 февраля с 13:00 до 20:00 в Листвянке, в гостевом доме «Обитаемый остров». Формат концерта предполагается сделать по-домашнему уютным и теплым, билеты на него почти закончились.

В Иркутске 26 февраля в пабе «The Rocks» выступят Павел Фахртдинов, Михаил Башаков, Алексей Вдовин и Борис Голик. Это трое самых крутых поющих поэтов России, считают организаторы фестиваля, и Борис Голик – уникальный человек-оркестр, призёр шоу талантов «Удивительные люди». А 24 февраля в 19.00 состоится концерт в ресторане «Бруснике», там будут петь Олег Медведев, Павел Фахртдинов, Алексей Вдовин.