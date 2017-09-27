Животных пересчитали в заповеднике «Красный Яр» в Эхирит-Булагатском районе

Масштабную работу по инвентаризации флоры и фауны заказника «Красный Яр» вели в течение летнего полевого сезона научные сотрудники ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Как 26 сентября 2017 года сообщила пресс-служба учреждения, такие работы проводятся впервые с момента организации заказника в 2000 году. В этом году определяли видовой состав растений, насекомых, мелких млекопитающих, амфибий и рептилий.

В июле и августе прошел учет мелких млекопитающих, в ходе которого было выявлено обитание на территории заказника как широко распространенных видов, так и малочисленных: кутора водяная, лесная мышовка, мышь-малютка, лесной лемминг. Всего специалисты отметили восемь видов насекомоядных и шесть видов мышевидных грызунов.

Среди земноводных отмечено два вида – остромордая лягушка и сибирский углозуб. Сибирский углозуб – это единственный представитель отряда хвостатых амфибий в Прибайкалье. Внешне он напоминает маленькую ящерицу длиной 10-13 см, а углозубом назван из-за расположения небных зубов в форме угла. Животное обычно малочисленно и достаточно скрытное, охотится на червей, моллюсков и насекомых в темное время суток. Углозуб обладает удивительной способностью – единственный из амфибий может переносить полное замораживание. Из рептилий научные сотрудники «Заповедного Прибайкалья» обнаружили живородящую ящерицу – вид распространен повсеместно на территории заказника «Красный Яр» и очень многочислен. Встречается на лугу, болоте, в березняках и сосняках.

Флористический список «Красного Яра» представлен обычными видами растений, широко распространенными в регионе. По предварительным результатам, состав энтомофауны также типичен для ландшафтов, представленных в заказнике. Интересной находкой в «Красном Яре» стали довольно необычные строения муравьев, не встречающиеся в других районах. Через глинистую, сильно утрамбованную дорогу муравьи выстраивают туннели, внутри которых и передвигаются.

Завершилась инвентаризация в заказнике «Красный Яр» в сентябре осенним учетом птиц. В ходе учетных работ установлено обитание 62 видов птиц, из них три редкого вида: филин, внесенный в Красную книгу РФ, серый журавль и дербник, внесенные в Красную книгу Иркутской области. В заказнике наблюдается достаточно высокая численность куриных птиц и особенно рябчика.

Продолжение работ по инвентаризации фауны и флоры заказника «Красный Яр» планируется перенести на 2018 год.

Фото ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".