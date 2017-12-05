Жителям Приангарья расскажут, когда можно оспорить кадастровую стоимость

Управление Росреестра по Иркутской области 7 декабря 2017 года проводит прямую телефонную линию с заявителями на тему: «Кадастровая стоимость и ее применение в целях налогообложения». Как напоминает пресс-служба управления, в Иркутской области кадастровая стоимость применяется для расчета налога на земельные участки. В ходе прямой линии жители региона смогут узнать, от чего зависит кадастровая стоимость, в каких случаях ее можно оспорить. На вопросы граждан будут отвечать главные специалисты-эксперты отдела кадастровой оценки недвижимости: Елена Белых - 8(3952) 450-173, Наталья Олинович - 8(3952) 450-353, Валентина Шкаликова 8(3952) 450-262. Прямая линия пройдет с 8.00 до 17.00.