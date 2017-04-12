Жителям Приангарья подскажут, как блокировать опасные для детей сайты

Источник: Байкал Инфо
12/04/2017 - 09:59

В Иркутской области разработали алгоритм действий для блокирования в Интернете информации, которая может причинить вред здоровью и развитию детей. Памятку для родителей, педагогов, социальных работников и неравнодушных граждан совместно составили комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области, управления Роскомнадзора и Роспотребнадзора по региону, ГУМВД и прокуратура региона. Об этом сообщает 12 апреля 2017 года пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на ответственного секретаря комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области Светлана Тимофеева.

В памятке прописаны виды информации, распространение которой в РФ запрещено среди детей и подростков, а также перечень действий, которые можно предпринять при обнаружении такой информации в Интернете. В частности, говорится о том, что необходимо сделать для подачи заявки в единый реестр доменных имен сайта Роскомнадзора, чтобы заблокировать сайты, содержащие информацию, причиняющую вред здоровью и развитию детей.

«Мы будем благодарны, если к работе по блокированию сайтов подключатся как можно больше неравнодушных жителей нашего региона, - подчеркнула Светлана Тимофеева. - Только общими усилиями мы сможем уберечь наших детей от пагубных последствий воздействия данной информации».

Памятки с сайта правительства Иркутской области.

Метки: Общество, Безопасность, Иркутская область, Правительство Иркутской области
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