Жителям Иркутской области вручили государственные награды

Государственные награды РФ вручил выдающимся жителям Иркутской области губернатор региона Сергей Левченко 27 сентября 2017 года. Наград, согласно поручению президента РФ Владимира Путина, удостоены прославленные авиастроители, горняки, шахтеры, угольщики и золотодобытчики. «Мы также чествуем наших деятелей культуры, здравоохранения, средств массовой информации, которые в год 80-летия Приангарья награждены знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью», - сказал Сергей Левченко.

Указом президента РФ орденом Дружбы награждены работники Иркутского авиационного завода за большой вклад в разработку и создание новой специальной техники, укрепление обороноспособности страны и многолетнюю добросовестную работу. В их числе начальник летно-испытательного подразделения Валерий Сухинин, гальваник 5 разряда Виталий Абагалов, слесарь механосборочных работ 5 разряда Виктор Баймаков, фрезеровщик 2 разряда Лидия Бологова, директор по управлению цепью поставок по гражданской авиационной технике Александр Гилев, шлифовщик 6 разряда Владимир Деревцов, заместитель главного конструктора по рабочему проектированию и геометрической информации Роман Кулагин, старший руководитель полетов 1 класса Валерий Курукалов, монтажник электрооборудования летательных аппаратов 5 разряда Владимир Малышев, главный контролер производства средств технологического оснащения Александр Распутин, слесарь-сборщик летательных аппаратов 5 разряда Валерий Турусин, заместитель начальника заготовительно-штамповочного производства Александр Янкин.

За трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены освобожденный бригадир машинистов экскаваторов АО «Светлый» Сергей Грязнов, машинист насосной установки АО «Маракан» Владимир Паневин.

За вклад в развитие угольной промышленности и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены председатель Восточно-Сибирской территориальной профсоюзной организации Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Владимир Бархатов, машинист тепловоза филиала «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания Востсибуголь» Александр Рыжов, машинист буровой установки филиала «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания Востсибуголь» Андрей Смолянинов.

Почетное звание «Заслуженный шахтер РФ» присвоено машинисту экскаватора филиала «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания Востсибуголь» Николаю Кондрашенко.

Кроме того, указом губернатора Иркутской области за деятельность, направленную на обеспечение благополучия Иркутской области и роста благосостояния ее населения, высокие достижения в сфере развития культуры и искусства, здравоохранения, благотворительной и иной деятельности во благо Иркутской области и ее населения награждены знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью» председатель правительства Иркутской области с октября 2015 по август 2017 года Александр Битаров, главный художник Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова Александр Плинт, врач по спортивной медицине Иркутского областного врачебно-физкультурного диспансера «Здоровье» Витольд Сивохов, генеральный продюсер ООО «Медиахолдинг АС Байкал ТВ» Роман Синтоцкий.

«Все вы внесли большой вклад в развитие нашего региона, укрепление его потенциала. Во многом благодаря именно вам, вашему упорному, кропотливому труду крепнет наша Иркутская область, закладывается фундамент для процветания будущих поколений», - обратился Сергей Левченко.

Фото с сайта правительства Иркутской области.