Жителям Иркутской области расскажут, как через Интернет оформить права на недвижимость

Жителям Иркутской области 19 апреля 2017 года расскажут, как оформить права на недвижимость, не выходя из дома. Как 12 апреля сообщила пресс-служба управления Росреестра по региону, для населения проведут бесплатные консультации на телефонам горячей линии, которая будет работать с 8:00 до 17:00: 450-227 (Иванова Елена Валентиновна), 450-263 (Туманова Елена Викторовна), 450-101 (Хартуева Евгения Николаевна), 450-136 (Яровая Анна Ивановна), 450-325 (Беломестнова Александра Максимовна), 450-225 (Шадарова Светлана Игоревна).

На сайте Росреестра доступны полезные электронные сервисы и услуги. Один из самых популярных – подача документов на регистрацию прав на недвижимое имущество в электронном виде. Она позволяет заявителям сэкономить время и оперативно оформить права на недвижимость, не выходя из дома. Только за 2016 год жители Иркутской области в электронном виде подали 2541 пакет документов, в первом квартале 2017 года – 1295 пакетов.