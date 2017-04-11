Жителям Братске лучше всех в России власть оказывает госуслуги

Отдел по обслуживанию заявителей №3 в Братске стал лауреатом всероссийского конкурса в номинации «Лучший многофункциональный центр» по итогам 2016 года. Об этом сообщает 11 апреля 2017 года пресс-служба правительства Иркутской области. Из МФЦ 57 регионов, принимавших участие в конкурсе в номинации «Лучший МФЦ», лучшими в категории «менее 20 окон» стали многофункциональные центры из Иркутской и Кировской областей, Приморского края.

Заявки участников конкурса оценивались по различным критериям. Учитывались показатели эффективности работы центров, комфортности и доступности предоставляемых услуг, возможность и варианты предварительной записи, общественное мнение, в том числе при проведении контрольной закупки, и иные показатели.

Как сообщила директор МФЦ Иркутской области Анна Милицына, отдел по обслуживанию заявителей №3 в Братске был открыт в декабре 2015 года. В 2016 году здесь проводились различные мероприятия по повышению комфортности, в том числе открыто «окно для бизнеса».

Напомним, в Иркутской области открыто 46 центров и 152 офиса «Мои Документы» с 603 окнами приема, организованных государственным автономным учреждением «Иркутский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (ГАУ МФЦ ИО). Основная их задача – обеспечение комфортного и качественного взаимодействия населения, юридических лиц и органов власти при получении государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна».

По словам замминистра экономического развития Иркутской области Евгения Орачевского, правительство региона рассчитывает на частичную компенсацию затрат на функционирование многофункциональных центров. Почти 42% предоставляемых госуслуг связаны с Росреестром, то есть МФЦ выполняют федеральные полномочия, но финансируются за счет области. Власти региона уже ставили вопрос о софинансировании МФЦ перед министерством экономического развития РФ.

Справка. Всероссийский конкурс «Лучший многофункциональный центр России» учрежден правительством РФ в 2014 году.

Изображение с сайта правительства Иркутской области.