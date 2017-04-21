Жителя Усть-Кута заставили ремонтировать библиотеку за долги по алиментам

Источник: Байкал Инфо
21/04/2017 - 17:30

Житель Усть-Кута отправился ремонтировать городскую библиотеку, что выплатить долг по алиментам. К обязательным работам сроком на 150 часов его приговорил суд, сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области. Горе-папаша задолжал своему шестилетнему ребёнку житель 332 тыс. рублей. И хотя приставы его неоднократно предупреждали, платить не хотел. В итоге его привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ.

Метки: Жизнь, Деньги, УФССП России по Иркутской области, Усть-Кут
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