Жителя Усть-Кута заставили ремонтировать библиотеку за долги по алиментам

Житель Усть-Кута отправился ремонтировать городскую библиотеку, что выплатить долг по алиментам. К обязательным работам сроком на 150 часов его приговорил суд, сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области. Горе-папаша задолжал своему шестилетнему ребёнку житель 332 тыс. рублей. И хотя приставы его неоднократно предупреждали, платить не хотел. В итоге его привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ.