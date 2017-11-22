Жителя Тайшетского района подозревают в убийстве бездомной женщины

В Тайшетском районе безработного 26-летнего жителя посёлка Юрты подозревают в убийстве 56-летней женщине без определенного места жительства. Как сообщает 22 ноября 2017 года пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, по версии следствия, в августе-сентябре подозреваемый вместе с сожительницей, находясь на свалке бытовых отходов в районе посёлка, поссорился с бездомной женщиной, причинил ей телесные повреждения и ножевое ранение. Потерпевшая скончалась на месте. мужчина и его сожительница закопали тело убитой и скрылись с места преступления.

Следователи и полицейские раскрыли преступление, по факту которого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), и задержали подозреваемого. Мужчина дал признательные показания и указал место захоронения тела женщины. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Фото из архива пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области.