Жителя Саянска осудили за присвоение пенсии сына после смерти его матери

В Саянске городской суд признал местного жителя виновным в присвоении пенсии по потере кормильца, назначенной его несовершеннолетнему сыну в связи со смертью матери. Как сообщает 22 февраля 2017 года пресс-служба прокуратуры Иркутской области, в ходе судебного заседания было установлено, что гражданин А. Скрябиков с июня 2012 года стал получать на сына пенсию по потере кормильца. В июле 2014 года мужчина уполномочил бабушку мальчика представлять интересы ребёнка с постоянным проживанием в Керчи Крымской Республики. При этом мужчина умышленно не сообщил в Пенсионный фонд об отъезде сына и с июля 2014 года по октябрь 2016 года получал пенсию по потере кормильца.

Всего за указанное время житель Саянска получил более 136 тыс. рублей, совершив преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 160 УК РФ – присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с причинением значительного ущерба гражданину. Саянский городской суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск, со Скрябикова в счёт возмещения материального ущерба в пользу сына взыскана вся указанная денежная сумма.

Фото с сайта Иркутского областного суда.