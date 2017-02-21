Жительница Саянска лишилась денег, когда пыталась взять кредит через Интернет

Жительница Саянска лишилась денег, пытаясь взять кредит через Интернет. Как 21 февраля 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, 33-летняя женщина рассказала полицейским, что с ее счета были списаны нескольких тысяч рублей.

По словам потерпевшей, с помощью Интернета она подала заявки в несколько банков на получение потребительского кредита в размере 200 тысяч рублей. Вскоре ей пришло смс-сообщение с предложением связаться со специалистом банка, который сообщил, что для получения кредита автору заявки необходимо перевести 3450 рублей. После того как женщина выполнила через банкомат необходимую операцию, ей перезвонил уже другой специалист этого банка и сообщил, что в качестве страховки необходимо перечислить ещё 10 тысяч рублей, и тогда приедет курьер для подписания договора.

Заявительница категорически отказалась делать дополнительные переводы. На этом её переговоры с мошенниками прекратились, поскольку на звонки больше никто не отвечал. Аннулировать уже перечисленный платёж оказалось невозможно. Вскоре девушка нашла в сети отзывы пользователей, которые утверждали, что под вывеской банка, о котором идёт речь, действуют мошенники.

Фото из архива "Байкал Инфо".