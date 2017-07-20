Жительница Иркутска выиграла грант на проведение экологических уроков в школах

В Иркутской области ведётся прием заявок на реализацию проекта «Уроки добра», на который региональное правительство выделит 200 тыс. рублей по итогам международного молодежного форума «Байкал», который прошел в Ольхонском районе, сообщает 20 июля 2017 года Агентство социальной информации.

Автор проекта «Уроки добра» Анастасия Макарова проводит познавательные и практические экологические занятия в школах Иркутской области с сентября 2016 года при поддержке благотворительного фонда «Подари планете жизнь». Сейчас в команде проекта семь человек. Занятия уже посетили более 1000 человек, в том числе школьники, студенты колледжей и сотрудники организаций.

«Проект «Уроки добра» уникален тем, что мы предлагаем его слушателям приобрести около 20 экологических привычек не выходя из дома, – сказала Анастасия Макарова АСИ. – В свою очередь они помогают сократить ущерб, который люди могут наносить природе».

Участники встреч говорят о проблемах бездомных животных, о работе приютов и об ответственности хозяев. Волонтеры рассказывают, почему нельзя выбрасывать мусор в неприспособленных для этого местах, о посадке деревьев, о пользе раздельного сбора мусора, а также о сдаче макулатуры на переработку.

Обязательное условие проекта, по словам Анастасии Макаровой, – сочетание серии лекций и практических занятий. В зависимости от особенностей разных территорий волонтеры проекта предложат разные формы занятий – посадку деревьев, поездку в приют для животных или экологические квесты. Слушателям помогут провести раздельную уборку мусора на определенной территории, если они выступят с такой инициативой.

Анастасия Макарова рассказала, почему начала проводить экоуроки в школах. По ее мнению, со взрослыми работать тяжелее: «Дети же – как губка, впитывают новую информацию, открывают сердце». Анастасия Макарова на протяжении шести лет помогает также частному приюту для животных под Иркутском, является заместителем его директора.

В 2017 году заявки на экоуроки уже подали образовательные организации из Боханского, Иркутского, Казачинско-Ленского, Ольхонского и Черемховского районов, Ангарска, Зимы, Нижнеудинска и Тулуна. Подать заявку можно, позвонив Анастасии по тел. 89025686841 и на сайте фонда https://www.ppjizn.ru/