Жительница Бодайбо напала на девятилетнего сына с ножом

В Бодайбо 29-летняя местная жительница, находясь 25 июля 2017 года дома со своими детьми, причинила непроникающие ножевые ранения девятилетнему сыну, после чего, оставив его и двухлетнюю дочь одних, скрылась с места происшествия. Об этом полицейским рассказала соседка семьи по общежитию на ул. П. Поручикова. Как сообщает 26 июля пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, по факту происшествия проводится доследственная проверка. Мальчик доставлен в детское отделение городской больницы, его состояние удовлетворительное. У девочки врачи скорой помощи телесных повреждений не обнаружили, её передали родной бабушке.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, полицейские установили местонахождение скрывшейся гражданки и доставили её в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Сейчас женщина помещена в психиатрическое отделение городской больницы Бодайбо. Известно, что её семья является полной и благополучной: отец детей работает на одном из предприятий Бодайбо, мать нигде не работает. По сведениям полиции, ранее указанная семья на учете в ОВД не состояла, каких-либо тревожных сигналов от неё не поступало. Отрабатывается версия, что причиной произошедшего могло стать нервное расстройство матери.