Жители Усть-Ордынского стали победителями всероссийского конкурса «Семья года»

Алексей и Ирина Николаевы из посёлка Усть-Ордынский победили во всероссийском конкурсе «Семья года» в номинации «Молодая семья». Об этом 8 августа 2017 года сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Алексей - спортсмен, мастер спорта международного класса по стрельбе из лука, чемпион мира среди молодежи 2005 года, призер молодежных кубков Европы 2004 и 2005 годов, бронзовый призер Кубка мира среди мужчин 2006 года, чемпион России 2005, 2008, 2013, 2015 годов, член сборной России по стрельбе из классического лука. Ирина – одна из ведущих танцовщиц государственного ансамбля песни и танца «Степные напевы», в 2016 году в составе ансамбля завоевала Гран-при II Международного фестиваля «Жемчужина России» в номинации «Хореография». Сыну Александру пять лет. Николаевы – активные участники, организаторы и спонсоры спортивных и культурных мероприятий, окружающие отмечают их трудолюбие, дружелюбие и взаимопомощь.

Победителей поздравил министр по молодежной политике Иркутской области Александр Попов. «Весной этого года Николаевы праздновали победу в областном конкурсе «Почётная семья». Сейчас они лучшие на всероссийском уровне. Среди победителей этого конкурса всего несколько семей из Сибири. Замечательно, что в этом списке есть жители посёлка Усть-Ордынский, которые, несмотря на свой молодой возраст, добились таких серьезных успехов в спорте и искусстве», - отметил министр.

Справка. Всероссийский конкурс «Семья года» проводят Министерство труда РФ, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и органы исполнительной власти субъектов России. Конкурс проводится в целях пропаганды и повышения общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства, содействия распространению положительного опыта социально-ответственных семей, семейных династий, ведущих здоровый образ жизни, развивающих увлечения и таланты членов семьи, активно участвующих в жизни местного сообщества, региона, страны. В номинации «Молодая семья» принимают участие молодые семьи, возраст супругов – до 35 лет.