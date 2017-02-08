Жители УОБО будут отдыхать в первый день Сагаалгана

Нерабочим (праздничным) днём объявлен на территории Усть-Ордынского Бурятского округа первый день Белого месяца - 27 февраля 2017 года. Такое постановление подписал председатель правительства Иркутской области Александр Битаров, сообщает пресс-служба правительства региона. Как сообщила руководитель администрации УОБО Марина Иванова, традиционно во всех муниципальных образованиях округа пройдут праздничные вечера и концерты, посвященные новому году по лунному календарю.

Масштабные мероприятия запланированы на площадках областных государственных учреждений культуры, подведомственных администрации Усть-Ордынского Бурятского округа. В первый день праздника в посёлке Усть-Ордынском будет организован «Глобальный ехор» в рамках всемирного флешмоба, который проходит в разных странах. В Национальной библиотеке им. М.Н.Хангалова откроется книжная выставка «Праздник Белого месяца», а в Национальном музее – выставка «Тоонто нютаг».

«Ежегодный окружной конкурс «Баатар – Дангина» проведет национальный центр народного творчества. Для учащихся общеобразовательных школ окружного центра в национальной библиотеке пройдет краеведческий час «Сагаалган на моей земле» , – рассказала глава округа. - Государственный ансамбль песни и танца «Степные напевы» запланировал гастрольные поездки в Иркутск и Ангарск, посёлок Одинск, посёлок Магистральный и Северобайкальск Республики Бурятия. Два концерта ансамбля состоятся в поселке Усть-Ордынский. В марте 2017 года впервые на территории УОБО пройдёт фестиваль «Мужские игры бурят», который будет посвящен празднику Белого месяца».

Фото с сайта правительства Иркутской области.