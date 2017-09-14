Жители Свирска помогли найти потерявшегося после прогулки мальчика

В Свирске добровольцы помогли найти 10-летнего мальчика, который 13 сентября 2017 года не вернулся домой после прогулки. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, 14 сентября двое друзей увидели по телевизору ориентировку на разыскиваемого школьника, отправились на его поиски и заметили мальчика без видимых телесных повреждений на улице недалеко от его дома. Ребёнок рассказал, что остался переночевать у друга, т.к. вечером поднялся сильный ветер, и он испугался идти домой.

Напомним, в полицию об исчезновении мальчика накануне заявила его мама. До этого взрослые родственники пытались найти его самостоятельно.

Полицейские осмотрели местность, где гулял мальчик, проверили окрестности, парки, опросили друзей и знакомых семьи. Вместе с полицейскими поиском ребенка занимались волонтеры.

Сотрудники полиции благодарят граждан, проявивших участие к судьбе мальчика и помогавших в его розыске. В ближайшее время полицейские поощрят двоих молодых жителей Свирска за оказанную помощь.

Фото с сайта ГУ МВД России по Иркутской области.