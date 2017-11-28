Жители Сургута «разводили» по телефону жителей Братска

У пожилых граждан, живущих в Братске, по телефону похищал деньги житель Сургута. Как сообщает 28 ноября 2017 года пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, удалось установить личность мошенника, который обманут как минимум пятерых братчан на общую сумму более 130 тыс. рублей.

Полиции Братска 7 августа местная жительница сообщила о том, что аферисты похитили у неё все сбережения. По словам пенсионерки, ей на телефон позвонил человек, которого она опознала как своего близкого родственника. Собеседник сообщил братчанке неприятную новость – он совершил преступление и находится в полиции. Во избежание уголовной ответственности звонивший попросил одолжить имеющиеся дома деньги и передать их курьеру. Доверчивая 74-летняя женщина откликнулась на просьбу близкого человека и только потом узнала, что вела беседу с мошенником. С аналогичными заявлениями в течение августа обратились ещё несколько жительниц Братска.

В итоге сыщики пришли к выводу, что эти преступления могут совершаться одним и тем же человеком, поскольку схема обмана была идентичной: звонки поступали на городские номера телефонов, «родственник» рассказывал одну и ту же легенду, к тому же сыщики установили, что во всех случаях абонентский номер предполагаемого злоумышленника зарегистрирован в одном и том же регионе – Ханты-Мансийском автономном округе.

Сотрудники полиции установили личность предполагаемого мошенника, которым оказался 35-летний житель Югры, отбывающий наказание в исправительной колонии города Сургута за совершение кражи.

Сотрудники полиции Братска поехали в командировку для проверки оперативных сведений. В ходе обыска у подозреваемого изъяли сотовый телефон, с которого он звонил в Братск. Мужчину этапировали в Братск. Сотрудники органов внутренних дел работают над установлением исчерпывающего перечня возможных жертв лжеродственника. Помимо этого, следственными органами будет дана правовая оценка действиям курьера, который забирал все сбережения у обманутых пенсионерок и переводил их организатору схемы, оставляя себе определенную сумму.