Жители Сибири прошедшим летом экономили на путешествиях

Летом 2017 года жители Сибири экономили на путешествиях. Несмотря на то, что число платежей онлайне через Яндекс.Кассу и в офлайне с банковских карт Яндекс.Денег увеличилось на 9% по сравнению с июнем-августом 2016 года, траты туристов из сибирских регионов в целом уменьшились на 13%. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба компании «Яндекс.Деньги». Анализировались платежи жителей Новосибирска, Омска, Красноярска, Барнаула, Иркутска, Новокузнецка, Томска, Кемерово, Улан-Удэ и других городов.

Пресс-служба сообщает, что, похоже, минувшим летом жители Сибири путешествовали на поездах чаще, чем на самолетах. По сравнению с летними месяцами прошлого года число покупок железнодорожных билетов выросло в 2,3 раза, а средний чек – с 1940 до 3340 рублей. А вот платежей за авиабилеты стало меньше почти в 1,6 раза. Зато тут средний чек, наоборот, увеличился – с 11 960 до 14 870 рублей.

Путешественники из Сибирского региона также увеличили траты на гостиницы и санатории. Этим летом их средний чек за бронирование номеров составил 1230 рублей. В июне-августе прошлого года эта цифра была примерно на четверть меньше – 1000 рублей.

В отпусках сибиряки стали больше развлекаться и посещать экскурсии – за летние месяцы число платежей в этой категории увеличилось почти в шесть раз по сравнению с июнем-августом 2016 года. При этом туристы предпочитают недорогие развлечения: средний чек любителей музеев, выставок и других достопримечательностей - 500 рублей. Годом ранее он был почти втрое больше - 1450 рублей.

Ранее Яндекс.Деньги проанализировали, в каких странах отдыхали россияне этим летом и где больше всего тратили на еду, товары и другие покупки. Самые популярные направления у российских туристов – Турция, Россия, Беларусь, Украина и Испания. В каждой из стран люди тратили деньги по-разному. Так, больше всего в среднем за раз расходовали те, кто проводил отпуск в Германии и Таиланде, – 5480 и 4600 рублей соответственно. Самые маленькие средние чеки были у путешественников, которые отдыхали в Украине (1280 рублей) и России (890 рублей).