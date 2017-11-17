Жители северных посёлков Иркутской области посетили поезд здоровья

За 10 дней работы, с 7 по 17 ноября 2017 года, передвижной консультативно-диагностический центр «Академик Федор Углов» побывал на шести северных станциях Северобайкальского региона Восточно-Сибирской железной дороги. Больше всего в врачам обратились на станциях Лена (222 человека), Киренга (141 человек), Улькан (191 человек) и Звёздная (143 человека), сообщает пресс-служба ВСЖД.

Кроме того, в рабочий маршрут поезда здоровья были включены остановки на малых станциях, чтобы провести обследование и дать консультации жителям самых отдаленных поселков. Такие остановки поезд совершил на станциях Кунерма и Ния.

В Усть-Куте поликлинику на колёсах посетил министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко. Он дал положительную оценку организации работы и отметил высокую социальную значимость данного совместного проекта правительства Иркутской области и ОАО «РЖД».

Всего в эти дни передвижной консультативно-диагностический центр посетили 814 человек, в том числе четыре ветерана Великой Отечественной войны. Пациенты получили возможность проконсультироваться у 15 врачей-специалистов. Чаще всего, согласно данным передвижного центра, жители посёлков консультировались у хирурга, эндокринолога, невролога, отоларинголога, а также врачей функциональной и ультразвуковой диагностики. Врачи провели 3610 исследований.