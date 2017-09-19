Жители Листвянки жалуются на скупку китайцами земель у Байкала

Жители Листвянки написали открытое письмо губернатору Иркутской области Сергею Левченко, депутату Госдумы Николаю Николаеву, руководителю Западно-Байкальской прокуратуры Алексею Калинину, в котором попросили остановить продажу земель и массовую застройку в посёлке на берегу Байкала, в природоохранной зоне. Об этом на своей странице в Фейсбуке 19 сентября 2017 года сообщил депутат.

Местные жители пишут, что формально земли скупают граждане России, а на самом деле участками владеют китайцы, которые «не проявляют никакого интереса к сохранению природного рельефа и защите окружающей среде озера Байкал». Жители посёлка уже давно начали говорить о том, что в посёлке массово строятся гостиницы для туристов из Китая. Многие старожилы просто уезжают из Листвянки.

«Вот такой крик о помощи получил сегодня из Листвянки. Всего 27 подписей. И это не просто обращение. Фото и видео с места говорят сами за себя, - пишет Николай Николаев. - Очень надеюсь на предметный ответ прокуратуры. Со своей стороны направлю депутатский запрос в Росприроднадзор и Генпрокуратуру».