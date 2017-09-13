Жители Иркутской области жалуются на возросшие суммы в коммунальных квитанциях

В последние дни значительно увеличилось количество жалоб в службу государственного жилищного надзора по Иркутской области от населения на рост сумм в платежных документах по оплате коммунальных ресурсов. Особенно много обращений из Ангарска, Иркутска, Братска. Об этом заявил руководитель службы Александр Проценко на пресс-конференции, сообщает 13 сентября 2017 года пресс-служба регионального правительства. Это связано с тем, что изменился расчёт оплаты при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме. С 10 августа эту оплату начисляют, исходя из норматива потребления соответствующего вида коммунальных ресурсов (холодное и горячее водоснабжение, электроэнергия, водоотведение).

«В отдельных случаях рост за потребление электроэнергии, если говорить о содержании общего имущества, составил от 5 до 50 рублей на одну квартиру», – отметила временно замещающая должность заместителя руководителя службы Ольга Потапова.

Специалисты рассказали, что нормативы, которые установило министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, изменились незначительно. Но при оплате электроэнергии способ подсчета площади общего имущества, продиктованный новыми положениями ЖК РФ (теперь в неё обязательно включается, например, площадь чердаков и подвалов МКД), обновлён. При наличии общедомовых приборов учёта коммунальных ресурсов в многоквартирном доме для оплаты за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества дома, закон разрешает учитывать фактический объем потребления ресурсов, определяемый по показаниям общедомового прибора учёта, – если есть соответствующее решение общего собрания жильцов.

«Собственники могут платить по новым нормативам. Но у них есть право, проведя общее собрание жильцов, принять другое решение, также предусмотренное законом», – отметил Александр Проценко.

Справка. В соответствии с изменениями, внесенными в часть 9.2 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации (ЖК РФ), при наличии общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов, расходы граждан и организаций в составе платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме (МКД) на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в МКД с 10.08.2017 определяются, исходя из норматива потребления соответствующего вида коммунальных ресурсов (холодное и горячее водоснабжение, электроэнергия, водоотведение) с проведением перерасчета размера таких расходов, исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета, если собственники не примут иного решения.

Исключения составляют случаи решения общего собрания собственников помещений в МКД об определении размера расходов граждан и организаций на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в МКД:

1) Исходя из среднемесячного объема потребления коммунальных ресурсов с проведением перерасчета размера таких расходов, исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета;

2) Исходя из объема потребления коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям коллективного (общедомового) прибора учета.