Жители Иркутской области задолжали 1,1 млрд рублей за ЖКУ

Жители Иркутской области в 2016 году не оплатили чуть более 9% (1 млрд 143 млн рублей) от начисленных коммунальных платежей. Об этом 20 апреля 2017 года на круглом столе сообщила начальник отдела анализа, нормативов и субсидирования ресурсоснабжающих организаций министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области Татьяна Трудовишникова. Но в данной статистике не указана задолженность, сложившаяся в Иркутске, город данных не предоставил.

«Такой уровень задолженности у нас из года в год. Резких скачков нет. В 2015 году недоплата составила 1 млрд 397 млн рублей», - сказала Татьяна Трудовишникова.

Анализ причин задолженности, проведенный в региональном министерстве жилищной политики, показал, что 60% неплательщиков – люди, которым не хватает денег на оплату платежей. Часть из них потеряли работу, у кого-то низкая зарплата. В целом должники считают, что тарифы растут быстрее, чем их доходы. Ещё одна категория людей просто забывает платить. Причем, нередко у забывчивых в собственности по нескольку квартир, и в средствах они не стеснены. В отдельную категорию можно выделить собственников жилья, которые не платят сознательно, потому что недовольны качеством предоставляемых услуг. Очень мало людей не платят, поскольку живут в аварийных и ветхих домах.