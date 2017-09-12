Жители Иркутской области стали меньше участвовать в долевом строительстве

В Иркутской области в августе 2017 года количество участников долевого строительства уменьшилось на 22%. Как 12 сентября сообщило Управления Росреестра по региону со ссылкой на статистику, за прошедший месяц в области зарегистрировано 566 договоров участия в долевом строительстве, из них по Иркутску – 528. За аналогичный период прошлого года по Иркутской области было зарегистрировано 729 договоров, в том числе, по Иркутску – 657.

Незначительно выросло, по сравнению с прошлым годом, количество переходов прав на основании договора купли-продажи жилья. В августе 2017 года по Иркутской области зарегистрировано 7341 переход прав, в том числе, по Иркутску – 1448. В аналогичном периоде 2016 года – 7107 и 1520 переходов прав соответственно. Также в Иркутске за прошедший месяц увеличилось количество переходов прав на основании договоров купли-продажи нежилых помещений. В августе 2017 года зарегистрировано 203 перехода прав, в августе 2016 – 163.

Количество зарегистрированных жилых помещений, находящихся в собственности людей и приобретенных или построенных за счет кредитных средств либо средств целевого займа по Иркутской области в августе 2017 года составило 3704, в том числе, по Иркутску – 1350.

Фото из архива "Байкал Инфо".