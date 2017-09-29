Жители Иркутской области стали чаще регистрировать права на недвижимость через Интернет

Жители Иркутской области стали чаще пользоваться электронными сервисами Росреестра при регистрации прав на недвижимость. Как сообщает 29 сентября 2017 года пресс-служба Управления Росреестра по Иркутской области, только в августе через Интернет поступило более 1 тыс. заявлений, а годом ранее – 200. Всего за восемь месяцев на процедуру регистрации прав ведомством принято более 5,6 тыс. электронных документов. Это в семь раз превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Востребованность электронных услуг Росреестра растёт не только по отношению к прошлому году. С апреля по август количество документов на регистрацию прав, поступающих в ведомство в электронном виде, в среднем ежемесячно вырастало на 14%.

«Уже год в Приангарье успешно действует совместный проект ведомства и банка «Электронная регистрация». Эта услуга позволяет зарегистрировать права на недвижимость уже на этапе получения ипотечного кредита. Полный пакет документов формирует сотрудник банка и в электронном виде направляет его в Управление. Таким образом, владельцам недвижимости – клиентам банка и пользователям электронных сервисов Росреестра – больше не нужно тратить время на посещение офисов МФЦ. Современные технологии упрощают нашу жизнь, за ними будущее. Поэтому мы делаем ставку на развитие «бесконтактных» способов взаимодействия с заявителями», - говорит Руководитель Управления Росреестра по Иркутской области Виктор Жердев.

Получить услуги Росреестра в электронном виде можно на официальном сайте ведомства (https://rosreestr.ru/site/). С его помощью можно подать документы на кадастровый учет, регистрацию прав, в том числе на единую процедуру кадастрового учета и регистрации прав, запросить сведения об объектах из Единого государственного реестра недвижимости. Электронные сервисы сайта также позволяют пользователям отследить статус своей заявки, узнать справочную информацию об объектах недвижимости в режиме онлайн, получить сведения из фонда данных государственной кадастровой оценки, ознакомиться со сведениями об объекте недвижимости на Публичной кадастровой карте. На сайте даны пошаговые инструкции получения каждой услуги, сроки её предоставления и стоимость.