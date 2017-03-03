Жители Иркутской области могут отправиться в Крым по единому билету

Жители Иркутской области уже могут приобрести единые билеты в города Республики Крым на лето 2017 года, сообщает 3 марта пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги. Перевозка пассажиров в Крым с использованием железнодорожного, автомобильного и морского транспорта возобновляется с 30 апреля и будет возможна по 30 сентября включительно. Поездку по единому билету можно совершить в семь городов Республики Крым: Керчь, Симферополь, Севастополь, Феодосия, Судак, Евпатория и Ялта.

Стоимость проезда по единому билету осталась на уровне 2015-2016 годов и составляет: из Анапы в Керчь – 380 рублей, в Симферополь – 590 руб., в Севастополь – 690 руб., в Феодосию – 460 руб., в Судак – 540 руб., в Евпаторию – 690 руб., в Ялту – 700 руб.; из Краснодара в Керчь – 560 рублей, в Симферополь – 710 руб., в Севастополь – 810 руб., в Феодосию – 590 руб., в Евпаторию – 810 руб., в Ялту – 820 руб., в Судак – 660 руб.

Проезд детей до 5 лет в сопровождении взрослых по единому билету возможен бесплатно с предоставлением отдельного места в автомобильном и морском транспорте.

Для проезда в города Республики Крым и в обратном направлении пассажиру необходимо оформить на официальном сайте ОАО «РЖД2 или в билетных кассах АО «ФПК» единый билет в смешанном сообщении с использованием железнодорожного, автомобильного и морского транспорта (по схеме поезд – автобус – паром – автобус).

Для посадки пассажиров во все виды транспорта, предусмотренные указанной схемой, необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, проездной документ на перевозку в поезде и талон на получение услуги по организации перевозки морским и автомобильным транспортом. Если единый билет оформлен через Интернет, его можно распечатать на листе формата А4 или предоставить в электронном виде на персональном мобильном устройстве. Оформление талона прекращается за 24 часа до момента отправления в прямом смешанном сообщении. Возврат денег за неиспользованный талон возможно не позднее, чем за 12 часов до момента отправления автобуса. При возврате неиспользованного талона с пассажира удерживается сбор за операцию возврата в размере 53 руб. 70 коп.

Перевозчиком по маршруту следования железнодорожным транспортом на участке до Анапы и Краснодара и в обратном направлении выступает АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»). Организатором перевозки пассажиров с использованием других видов транспорта – автомобильного и водного – выступает АНО «Единая транспортная дирекция» (до порта Кавказ, через Керченский пролив и до городов Ялта, Керчь, Феодосия, Судак, Симферополь, Евпатория и Севастополь и обратно).

Напомним, с мая по сентябрь 2016 года в направлении Крымского федерального округа было оформлено порядка 390 тыс. проездных документов, что на 11 % выше аналогичного периода 2015 года.

Фото из архива "Байкал Инфо".