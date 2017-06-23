Жители Иркутска жалуются на водителей автобусов, справляющих нужду на конечных остановках

Жители микрорайона Берёзовый в Иркутске жалуются на то, что на конечной остановке автобуса №37 водители общественного транспорта справляют малую нужду прямо на асфальте из-за того, что отсутствует туалет. Ожидающие транспорт пассажиры, в том числе дети, вынуждены созерцать эту картину и дышать испарениями, сообщает в Фейсбуке в конце июня 2017 года местная жительница. Она написала жалобу в Роспотребнадзор.

На сообщение иркутянки ответил депутат думы города Григорий Резников. Он рассказал, что сейчас весь общественный транспорт в Ленинском районе отстаивается стихийным образом со всеми вытекающими последствиями, такая ситуация, увы, не только в Берёзовом. «Я второй год пытаюсь решить проблему со строительством централизованного, оборудованного всей необходимой инфраструктурой отстоя общественного транспорта в нашем районе», - написал депутат.