Жители Иркутска жалуются на водителей автобусов, справляющих нужду на конечных остановках

Источник: Байкал Инфо
23/06/2017 - 15:30

Жители микрорайона Берёзовый в Иркутске жалуются на то, что на конечной остановке автобуса №37 водители общественного транспорта справляют малую нужду прямо на асфальте из-за того, что отсутствует туалет. Ожидающие транспорт пассажиры, в том числе дети, вынуждены созерцать эту картину и дышать испарениями, сообщает в Фейсбуке в конце июня 2017 года местная жительница. Она написала жалобу в Роспотребнадзор.

На сообщение иркутянки ответил депутат думы города Григорий Резников. Он рассказал, что сейчас весь общественный транспорт в Ленинском районе отстаивается стихийным образом со всеми вытекающими последствиями, такая ситуация, увы, не только в Берёзовом. «Я второй год пытаюсь решить проблему со строительством централизованного, оборудованного всей необходимой инфраструктурой отстоя общественного транспорта в нашем районе», - написал депутат.

Метки: Жизнь, Благоустройство, Резников Григорий, Транспорт, Иркутск
Также в рубриках: 
На прошлой неделе самая длинная автомобильная пробка в Иркутске протянулась на 4,6 км
На 5, 1 км растянулась самая длинная пробка Иркутска в начале июля
С окончанием новогодних праздников на дороги Иркутска вернулись пробки
Парковки для туристических автобусов оборудуют в Иркутске
Еженедельные авирейсы из Иркутска в Симферополь начнутся с 1 июня 2015 года
Исключить из фида:  0
Загрузка...