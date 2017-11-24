Жители Иркутска могут направить жалобы на некачественную уборку снега во дворах

Жители Иркутска могут направить жалобы на некачественную уборку снега управляющими компаниями во дворах. Об этом на совещании с руководителями УК сообщила заместитель мэра Елена Фёдорова. По её словам, в каждом округе организован приём заявок от граждан. В Правобережном округе можно позвонить по телефону 52-03-68, в Октябрьском – 52-00-06 и 52-02-48, в Свердловском – 52-03-99, в Ленинском – 52-02-23. Можно оставить заявку по телефону единой диспетчерской службы 520-112, сообщает пресс-служба мэрии.

Елена Фёдорова отметила, что накануне во время снегопада был проведен рейд по проверке придомовых территорий. «Надо отметить, что большинство управляющих компаний серьезно относятся к поставленным задачам, приобретают новую технику, меняют форму работы, используют новые методы. Но не все сегодня готовы к зиме. Наш выезд это показал. С теми компаниями, которые отстают или срывают уборку дворов, будет особый разговор. В округах уже были случаи, когда из-за некачественной уборки снега к управляющим компаниям применялись штрафные санкции. Эта практика будет продолжена», – подчеркнула заместитель мэра.

На совещании было отмечено, что на сегодняшний день во дворах Иркутска работают 1 тыс. 355 дворников. В управляющих компаниях города находится 35 единиц специализированной техники, также для уборки территорий, в случае необходимости, по договорам привлекаются дополнительные машины.