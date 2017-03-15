Жители байкальского острова Ольхон просят мобильный медпункт

Источник: Байкал Инфо
15/03/2017 - 15:48

Жители посёлка Хужир, столицы байкальского острова Ольхон, просят выделить для них машину скорой медицинской помощи, об этом рассказа вице-спикер Законодательного собрания Иркутской области Наталья Дикусарова на сессии 15 марта 2017 года. По её словам, на острове бывает очень много туристов, особенно летом, да и зимний отдых на Байкале становится популярным, а более-менее качественную медицинскую помощь люди могут получить только в районном центре – в Еланцах. Зимой, когда есть ледовая переправа, больных, травмированных людей довозят до ЦРБ на попутках, а летом, когда паром перегружен, это почти нерешаемая проблема, подчеркнула вице-спикер. 

Министр здравоохранения Олег Ярошенко заявил, что о проблеме он знает, прошлым летом её острота была снята – на остров командировали бригады скорой помощи, сотрудников службы медицины катастроф. «Никого отказа в оказании медицинской помощи туристам не было», - сказал министр. По его словам, вопрос по выделению машины будет решаться. Спикер ЗС Сергей Брилка поручил комитету по здравоохранению и социальной политике изучить вопрос.

Как сообщила «Байкал Инфо» председатель координационного совета Ольхона Эльмира Семёнова, постоянно около 7500 человек, жители и туристы острова Ольхон, находятся в зоне сложнодоступной для медицинской помощи. Пункт медицинской помощи со специалистами медицины катастроф работал только в Шара-Таготе, который находится на материковой части Ольхонского района, а не острове, опровергли министра здравоохранения жители Хужира. Так что люди просят не просто машину скорой помощи, а мобильный медицинский пункт с диагностическим оборудованием, расходными материалами, специалистами широкого профиля, хотя бы на лето. Сейчас на острове невозможно сдать самые элементарные анализы, сделать рентген-снимок. В целом Хужиру нужно новое помещение участковой больницы, старое сгорела, медики ютятся в здании 1956 года постройки. Молодые врачи не едут на Ольхон, потому что им не предоставляют жильё. Кроме того, остров нужно срочно обеспечить современным санитарным транспортом с реанимацией. 

Фото из архива "Байкал Инфо"

 

  • Брусницын Иван
Метки: Общество, Дикусарова Наталья, Ярошенко Олег, Байкал, Брилка Сергей, Здравоохранение, Транспорт, Туризм, Ольхонский район
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