Жители Ангарска провели флешмоб против закрытия филиалов библиотек

В Ангарске 19 августа 2017 года прошел флешмоб против объявленного местными властями закрытия четырех филиалов муниципальных библиотек. Более 90 жителей города, включая детей, пришли к зданию администрации и демонстративно читали книги. Об этом сообщает Агентство социальной информацию.

Как рассказал АСИ член инициативной группы Евгений Стариков, в конце июля горожанам стало известно, что планируется преобразование библиотечной системы, в результате которого четыре филиала перестанут существовать. Местные власти объяснили необходимостью повышения зарплаты работникам учреждений культуры по указу президента России. Против выступили родители детей, которым теперь предстоит ходить в библиотеки дальше от дома, а также общества ветеранов, которые в библиотеках не только читали, но и проводили свои мероприятия. Информация распространилась в социальных сетях, протест поддержал ряд местных СМИ, в защиту библиотек жители собрали более 500 подписей, возникла идея флешмоба.

Накануне вечером проведения акции пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на министра культуры и архивов региона Ольгу Стасюлевич распространила заявление о том, что все филиалы Централизованной библиотечной системы Ангарска будут сохранены. По поручению губернатора Сергея Левченко в городе побывала комиссия, в которую вошли специалисты министерства и Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского. В результате работы комиссии мэр Ангара Сергей Петров принял решение об отмене приказа реорганизации библиотечной сети.

Ангарчанам предложили вместо четырех филиалов создать клубы по месту жительства, сохранив в них читальный зал, библиотечный пункт и примерно четверть книжного фонда. Большую часть книг предполагается храниться в более крупной библиотеке в соседнем микрорайоне и при необходимости доставлять в клуб. Однако такое решение не устроило горожан. «Теперь в библиотеках хотят сделать клубы по месту жительства, что никак не вариант - это необходимые, но, по сути, отдельные места. Надо модернизировать библиотеки, улучшать их работу, а не превращать во что-то другое!» - написала на своей странице в Фейсбуке жительница Ангарска Марина Кузьменко.

«Нам непонятен такой формат – клуб с библиотечным пунктом, - говорит Евгений Стариков. - Как быстро будут доставляться книги из большой библиотеки в клуб? Какой будет регламент работы? Никто четко сказать не может. Пока процесс реорганизации приостановлен, хотя в филиалах продолжают готовить фонды к перевозке». По его словам, зарплату по указу президента нужно повышать именно работникам культуры - библиотекарям, а не вспомогательному персоналу – дворника, уборщицам, не пытаться за счет сокращения штатов и закрытия филиалов сэкономить средства. Инициативная группа намерена провести еще встречи с представителями администрации Ангарска, продолжить диалог.