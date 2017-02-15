Жителей северных районов Иркутской области могут оставить без нотариусов

В Катангском и Мамско-Чуйском районах планируют упразднить должности нотариусов. Об этом 15 февраля 2017 года во сессии Законодательного собрания Иркутской области сообщил председатель комитета по законодательству о государственном строительстве и местном самоуправлении Борис Алексеев. По его словам, это связано с тем, что в течение нескольких лет эти должности остаются вакантными. Против выступил уполномоченный по правам человека в Иркутской области Валерий Лукин, губернатор дал отрицательное заключение.

Последний нотариус уволился из конторы Катангского района в 1993 году. После этого ежегодно проводился конкурс, но никто не изъявил желание занять эту должность. В связи с этим долгое время жителей района обслуживали нотариусы Киренского и Усть-Кутского районов, однако из-за отдаленности территории нотариусы не могли регулярно выезжать для проведения приема граждан. Поэтому, по просьбе администрации Катангского района, эти обязанности были переложены на нотариуса Иркутского района, поскольку только из аэропорта Иркутска существует регулярное транспортное сообщение с посёлком Ербогачён. Однако оформлением наследственных прав жителей посёлков Подволошино, Токма, Непа, Ика и Бур возложили на нотариуса Киренского района. Должность нотариуса в Мамско-Чуйском районе остается вакантной с июня 2011 года. Обязанности по их обслуживанию возложены на нотариуса Бодайбинского района.

На основании этих данных был разработан законопроект, который предусматривает упразднение нотариальных округов этих двух районов. Борис Алексеев сообщил, что эту инициативу поддержали прокуратура, нотариальная палата и Управление Министерства юстиции России по Иркутской области. Однако губернатор Сергей Левченко дал отрицательное заключение на законопроект. «Упразднение Катангского и Мамско-Чуйского нотариальных округов может повлечь нарушение прав граждан на защиту их прав и законных интересов», – сообщается в заключении.

Валерий Лукин считает, что при принятии законопроекта будет нарушены и без того ущемленные права жителей Крайнего Севера. «Конституция Российской Федерации не допускает дискриминации граждан, исходя из места их жительства, – сказал Валерий Лукин. – Я неоднократно обращал внимание на то, что люди, проживающие в территориях Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, часто испытывают дискомфорт в вопросах здравоохранения, образования, транспортной доступности и т.д. Этот законопроект еще один вид дискриминации – он лишает жителей Катангского и Мамско-Чуйского районов возможности получать нотариальные услуги по месту жительства». Он также отметил, что важно учитывать, что летать в Иркутск за нотариальными услугами слишком дорого для жителей таких отдалённых районов. Депутат от северных территорий Николай Труфанов подтвердил, что, например, Мамско-Чуйский район три-четыре месяца полностью отрезан от мира, поскольку дороги часть времени года просто нет.

Представитель губернатора в ЗС Роман Буянов не согласился с уполномоченным. По его словам, принимать законопроект в первом чтении необходимо, поскольку кроме вопросов упразднения нотариальных округов, документ имеет пункты, которые исправляют нарушения, ранее допущенные в законе «Об определении пределов нотариальных округов в границах Иркутской обла­сти, количества должностей нотариусов в нотариальном округе, матери­ально-техническом и финансовом обеспечении государственных нотариальных контор».

Он также сообщил, что на федеральном уровне с 1 января 2017 года начал работать механизм, который поможет решить вопрос нехватки нотариусов в отдаленных и малочисленных поселениях России. Речь идет о программе финансовой поддержки нотариусов, работающих в таких территориях. «На протяжении 2016 года были определены болевые точки, то есть территории, где нотариус отсутствует долгое время из-за невозможности открытия там частной нотариальной практики. Точки были найдены, сформированы предложения, которые вылились в подготовку и утверждение федеральной программы по поддержке нотариусов». Поддержка представляет собой определенный фонд, в который из определенных источников будут поступать средства. Эти деньги будут направлять на поддержку нотариусов в отдаленных территориях. Кроме того, этот фонд будут использовать в качестве стимула для привлечения нотариусов развитых районов для работы в отдаленных территориях. Роман Буянов отметил, что эта форма поддержки начала работать недавно, поэтому правительству Иркутской области необходимо время, чтобы проанализировать первые результаты работы программы и ее эффективность.

Депутаты решили принять закон в первом чтении и продолжить работу над ним во втором чтении.