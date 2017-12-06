Житель Вихоревки приговорён к 17 лет за сожжение жены

Иркутский областной суд приговорил к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима уроженца 40-летнего уроженца Братска, который убил свою жену с особой жестокостью. Об этом 6 декабря 2017 года сообщает региональная прокуратура.

Суд установил, что братчанин в феврале нынешнего года в Вихоревке поссорился с супругой по поводу того, сколько и кому принадлежит квадратных метров в квартире принадлежащей им на праве совместной собственности. Затем облил супругу бензином и поджёг. Женщина скончалась в больнице.

В судебном заседании подсудимый вину не признал. Однако виновность подсудимого была полностью доказана представленными государственным обвинителем доказательствами. Приговор в законную силу не вступил.