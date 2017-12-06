Житель Вихоревки приговорён к 17 лет за сожжение жены

Байкал Инфо , 06/12/2017 - 14:19 , Суды, Криминал , Прокуратура Иркутской области , #Вихоревка

Иркутский областной суд приговорил к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима уроженца 40-летнего уроженца  Братска, который убил свою жену с особой жестокостью. Об этом 6 декабря 2017 года сообщает региональная прокуратура.

Суд установил, что братчанин в феврале нынешнего года в Вихоревке поссорился с супругой по поводу того, сколько и кому принадлежит квадратных метров в квартире принадлежащей им на праве совместной собственности. Затем облил супругу бензином и поджёг. Женщина  скончалась в больнице.

В судебном заседании подсудимый вину не признал. Однако виновность подсудимого была полностью доказана представленными государственным обвинителем доказательствами. Приговор в законную силу не вступил.

Популярные материалы по тегам новости: 
На 15 лет сядет в колонию парень, изнасиловавший и убивший пенсионерку в Усолье-Сибирском
За избиение падчерицы жителя Бодайбо осудили на четыре года
В Вихоревке осудят мужчину, чьи собаки загрызли двухлетнего мальчика
Трех черных лесорубов поймали в лесах Чунского района
Жителя Тайшетского района подозревают в убийстве бездомной женщины
В Усолье пациент больницы лишился денег, доверив банковскую карту соседу по палате
В Иркутске мошенница обменяла пенсионерке 200 тыс. рублей на купюры банка приколов
Мужчина зарезал знакомую в художественной мастерской в Иркутске
В Усолье начали проверку по информации об избиении мужчины в отделе полиции
В Братске женщина зарезала сожителя

Добавить комментарий

Загрузка...