Житель Усолья-Сибирского угрожал фельдшеру скорой помощи после смерти матери

Житель Усолья-Сибирского угрожал фельдшеру скорой помощи, о чём тот заявил в полицию. Как сообщает 10 ноября 2017 года пресс-служба Следственного комитета России по Иркутской области, накануне бригада скорой помощи прибыла по вызову в одну из квартир. На месте врачи констатировали смерть женщины, страдавшей тяжёлым неизлечимым заболеванием. В этот момент сын умершей, расстроенный её смертью, стал угрожать расправой фельдшеру. Наряд вневедомственной охраны Росгвардии доставил разбушевавшегося мужчину в отдел полиции.

Фото Росгвардии.