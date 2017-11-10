Житель Усолья-Сибирского угрожал фельдшеру скорой помощи после смерти матери

Источник: Байкал Инфо 10/11/2017 - 15:24

Житель Усолья-Сибирского угрожал фельдшеру скорой помощи, о чём тот заявил в полицию. Как сообщает 10 ноября 2017 года пресс-служба Следственного комитета России по Иркутской области, накануне бригада скорой помощи прибыла по вызову в одну из квартир. На месте врачи констатировали смерть женщины, страдавшей тяжёлым неизлечимым заболеванием. В этот момент сын умершей, расстроенный её смертью, стал угрожать расправой фельдшеру. Наряд вневедомственной охраны Росгвардии доставил разбушевавшегося мужчину в отдел полиции.

Фото Росгвардии. 

 

Метки: Происшествия, Следственный комитет России по Иркутской области, Здравоохранение, Усолье-Сибирское
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