Житель Тайшетского района убил знакомого и покончил с собой

В жилом доме по ул. 40 лет Победы в селе Березовка Тайшетского района 8 ноября 2017 года между двумя мужчинами во время распития алкоголя произошла ссора. Хозяин дома напал на 44-летнего знакомого, тот полученных повреждений скончался на месте. Осознав содеянное, 43-летний мужчина поджёг дом и свёл счеты с жизнью. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Иркутской области. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).