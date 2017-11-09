Житель Тайшетского района убил знакомого и покончил с собой

Источник: Байкал Инфо 09/11/2017 - 17:07

В жилом доме по ул. 40 лет Победы в селе Березовка Тайшетского района 8 ноября 2017 года между двумя мужчинами во время распития алкоголя произошла ссора. Хозяин дома напал на 44-летнего знакомого, тот полученных повреждений скончался на месте. Осознав содеянное, 43-летний мужчина поджёг дом и свёл счеты с жизнью. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Иркутской области. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Метки: Происшествия, Следственный комитет России по Иркутской области, Криминал, Тайшетский район
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