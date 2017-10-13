Житель Таганрога пропал без вести в Братске

Полицейские ищут жителя Таганрога Евгения Глушко (1989 г.р.), который пропал без вести, когда находился в командировке в Братске. Как сообщает 13 октября 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, молодой человек ещё 8 октября ушёл со съёмной квартиры по ул. Кирова в Братске и обратно не вернулся. Известно, что он работал в бригаде по монтажу кранового оборудования, сейчас его бригада уже выехала в Забайкальский край.

Приметы разыскиваемого Евгения Глушко: на вид 27-30 лет, рост 170-175 см, среднее телосложение, русые волосы. Был одет в зелёную камуфляжную куртку, чёрные трико и кроссовки.

Граждан, что-либо знающих о местонахождении Евгения Глушко, просят позвонить по телефонам: 8-924-602-69-70, 8-952-616-98-02, 8(3953) 46-98- 25 или 02, либо обратиться в отдел полиции № 2 МУ МВД России «Братское» по ул. Южной, 51 в Братске.

Фото с сайта ГУ МВД России по Иркутской области.