Житель Иркутска в наркотическом опьянении убил трехлетнюю дочь сожительницы

Следственный комитет России по Иркутской области предъявил обвинение 26-летнему жителю Иркутска в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершённое в отношении малолетнего). Как сообщает 6 декабря 2017 года пресс-служба ведомства, 3 декабря мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, оставшись наедине с трехлетней дочерью сожительницы, запер дверь и убил ребёнка. Мать девочки была у соседей. Обвиняемый был задержан на месте преступления, дал признательные показания.

Следователи провели осмотр места происшествия, назначили судебные экспертизы, допрошены свидетели.