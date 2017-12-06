Житель Иркутска в наркотическом опьянении убил трехлетнюю дочь сожительницы

Байкал Инфо , 06/12/2017 - 15:11 , Криминал , Следственный комитет России по Иркутской области , #Иркутск

Следственный комитет России по Иркутской области предъявил обвинение 26-летнему жителю Иркутска в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершённое в отношении малолетнего). Как сообщает 6 декабря 2017 года пресс-служба ведомства, 3 декабря мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, оставшись наедине с трехлетней дочерью сожительницы, запер дверь и убил ребёнка. Мать девочки была у соседей. Обвиняемый был задержан на месте преступления, дал признательные показания.

Следователи провели осмотр места происшествия, назначили судебные экспертизы, допрошены свидетели. 

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