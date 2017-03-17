Житель Байкальска задержан за нападение на полицейских

Источник: Байкал Инфо
17/03/2017 - 10:00

В Байкальске возбуждено уголовное дело по факту нападения на сотрудников полиции. Как сообщает 17 марта 2017 года пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, вечером 14 марта полицейские проверяли информацию о незаконной продаже самогона в одной из квартир дома по ул. Советской. В какой-то момент хозяин квартиры оказал физическое сопротивление правоохранителям и причинил женщине-участковому уполномоченному множественные ушибы лица и шеи.

По данному факту следственными органами СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Напавший на полицейских мужчина задержан, находится в изоляторе временного содержания.

Фото из архива "Байкал Инфо".

Метки: Происшествия, Следственный комитет РФ, Криминал, Байкальск
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