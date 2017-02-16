Жилые дома в Иркутской области смогут за полгода перейти из фонда капремонта на спецсчёт

Собственникам жилья в Иркутской области вдвое сократили время для перехода со счёта Фонда капремонта многоквартирных домов на специальный счёт. Как 15 февраля 2017 года на сессии Законодательного собрания сообщила председатель комитета по собственности и экономической политике Ольга Носенко, такие поправки были внесены в закон «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в МКД в Иркутской области». Таким образом, срок перехода сокращен с года до шести месяцев. Поправки внесены депутатом Андреем Микуляком.

Напомним, если ранее после направления в фонд решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме надо было ждать год для перехода на спецсчёт, то теперь – шесть месяцев. «Внесенные поправки позволят активным собственникам жилья самостоятельно управлять многоквартирными домами, – отметила Ольга Носенко. – На сегодняшний день на счёте фонда капремонта имеется 2,7 млрд рублей. Собственники сами смогут эффективно распорядиться этими деньгами».

Однако сейчас не все собственники домов, перешедших на спецсчёт, справляются с такой ответственностью. Напомним, как в январе сообщала пресс-служба ФКР, в Иркутской области начался процесс возвращения многоквартирных домов со специальных счетов на счёт фонда. Если к середине 2016 года в регионе было свыше 300 домов, выбравших такой способ накопления средств на капремонт, как открытие спецсчёта, то к концу года по 116 домам было принято решение о возвращении их в ФКР, потому что собственники жилья более пяти месяцев вносят менее 50% взносов на спецсчёт. Такие дома находятся в Иркутске, Ангарске, Байкальске, Усть-Илимске, Бодайбо и других муниципалитетах.