Женщину-инвалида избил до смерти 54-летний мужчина в Иркутске

В Иркутске мужчина насмерть забил 59-летнюю женщину-инвалида. Как 20 февраля 2017 года сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, следственным отделом по Кировскому району города Иркутска расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ.

По версии следствия, вечером 16 февраля в одной из квартир по ул. Марата компания из нескольких человек распивала спиртные напитки. В ходе возникшей ссоры 54-летний мужчина избил потерпевшую и высказал в её адрес угрозу убийством. На следующее утро мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, используя в качестве оружия бытовые предметы, нанес потерпевшей телесные повреждения, от которых женщина скончалась на месте происшествия. Личность подозреваемого была установлена сотрудниками уголовного розыска, преступление раскрыто по горячим следам.

В ходе первоначальных следственных действий причастность мужчины к убийству была подтверждена, мужчине предъявлено обвинение, судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. За совершенное преступление мужчине грозит от 6 до 15 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото из архива "Байкал Инфо".