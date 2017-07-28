Женщину и её отца спасли на Байкале

Женщину, которую на лодке унесло в открытый Байкал, и её отца, бросившегося на помощь, спасли 28 июля 2017 года сотрудники Слюдянского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, спасательная операция заняла не более 20 минут с момента получения сигнала «SOS», случилось это в около Култука.

В девятом часу утра от очевидцев, отдыхающих на берегу Байкала неподалёку от посёлка Култук, поступила информация об уносимой в открытую воду лодке с женщиной на борту. На помощь бросился её отец, но лодку не догнал. Силы были на исходе, и пловец не смог вернуться к берегу. Помощи спасателей мужчина дожидался, держась за камни, торчащие из воды. Спасатель международного класса Леонид Усольцев, рассказал, что первым делом они поспешили на помощь 62-летнему мужчине. Порывы ветра и сильное подводное течение не позволяли ему преодолеть эти 100 м до мелководья. Пребывание в холодной байкальской воде отняло последние силы.

«А вот его дочь в одноместной резиновой лодке мы догнали уже на более значительном расстоянии – в 300 м от берега, - уточнил Леонид Усольцев. - 37-летняя женщина сильно запаниковала, когда поняла, что её очень быстро относит от берега. Устав грести против течения, она бросила вёсла и начала рыдать. Мы подняли её на борт нашего катера и вместе с отцом доставили к месту их стоянки».

Во время беседы выяснилось, что жители Аларского района приехали ночью на берег Байкала. Место для лагеря выбрали стихийно, и, как подчеркнули спасатели, весьма неудачно. Именно в этом месте наблюдаются сильные порывистые ветра, здесь мощное подводное течение. Желание немного поплавать вдоль берега на легкой резиновой лодке в утренние часы едва не обернулось трагедией, ведь женщина не позаботилась даже о том, чтобы надеть спасательный жилет. Спасённые обещали впредь выбирать место отдыха с учетом особенностей байкальского побережья, тщательно соблюдать требования безопасности на воде.

Фото пресс-службы