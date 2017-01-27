Женщина во время ссоры зарезала мужа в Эхирит-Булагатском районе

В Эхирит-Булагатском районе женщина во время ссоры зарезала мужа. Как 27 января 2017 года сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, 25 января в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в доме по улице Нагорная села Хандагай обнаружено тело 36-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту следственными органами СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, утром во время внезапно возникшей ссоры женщина нанесла более пяти ножевых ранений своему мужу, от которых потерпевший скончался на месте преступления.

Следователи СКР работают с подозреваемой, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Фото из архива "Байкал Инфо".