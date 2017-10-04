Женщина попала под грузовой поезд на станции Китой в АГО

Женщина попала под поезд вблизи станции Китой в Ангарском городском округе. Как 4 октября 2017 года сообщила пресс-служба Восточно-Сибирского СУ на транспорте СК России, трагический инцидент, когда 44-летняя женщина была травмирована грузовым поездом, произошел около восьми часов утра на 5138 км Восточно-Сибирской железной дороги. По предварительным данным, женщина вместе со своим семилетним сыном переходила железнодорожные пути в неположенном месте. Ребенок не пострадал.

В настоящее время следствием проводятся мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего. По данному факту проводится доследственная проверка.

Фото из архива "Байкал Инфо".