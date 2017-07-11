Женщина погибла в дорожной аварии в Братске

В Братске полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором четыре человека пострадали и один погиб. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, около 9.00 11 июля 2017 года 78-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107, совершая поворот налево в районе автозаправки на перекрестке федеральной дороги «Вилюй» и ул. Пихтовой, допустил столкновение с автомобилем Toyota Corona, который двигался по главной дороге во встречном направлении. В результате ДТП 74-летняя пассажирка «Лады» погибла, оба водителя и ещё два пассажира «Тойоты» в тяжёлом состоянии госпитализированы.

Правоохранители устанавливают, на какой сигнал светофора двигались автомобили. Очевидцев дорожной аварии просят позвонить в отдел ГИБДД по телефонам 8(3953)44-22-44 или 8(3953)44-22-49.

Фото с сайта ГУ МВД России по Иркутской области.