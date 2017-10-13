Женщина без вести пропала в Братске

Полиция Братска разыскивает Елену Иванову (1978 г.р.), которая около 20.00 12 октября 2017 года ушла из дома, расположенного на ул. Обручева, и обратно не вернулась. Как сообщает 13 октября пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, на вид разыскиваемой 42 года, её рост - 167 см, у женщины полное телосложение, светло-русые волосы до плеч. На момент ухода из дома она была одета в кофту стального цвета, в коричневую короткую кожаную куртку, голубые джинсы и коричневые сапоги.

Граждан, что-либо знающих о местонахождении Елены Ивановой, просят позвонить по телефонам: 8-924-602-69-70, 8-952-616-98-02, 8(3953) 46-98- 25 или 02, либо обратиться в отдел полиции № 2 МУ МВД России «Братское» по ул. Южной, 51 в Братске.

Фото с сайта ГУ МВД России по Иркутской области.